De Rossi è un concetto romantico. La crisi della Roma è nelle sue viscere

Quando Daniele De Rossi fu acquistato dal Boca Juniors il quotidiano Clarin scrisse che il Boca non aveva comprato un giocatore ma un "concetto romantico". Guardando l'accoglienza prima di Trigoria e poi all'Olimpico, sembra che De Rossi continui ad essere un "concetto romantico" prima come calciatore e ora come allenatore. [...] In questo contesto, buttato in mare come un bambino che deve imparare a nuotare, Daniele De Rossi in nome della tradizione è stato chiamato a sostituire San José inventore del cinema calcistico.

Ha cambiato subito modulo e la sua Roma ha giocato un buon primo tempo contro il Verona, palla a terra, tanta trama, con uno Stephan El Shaarawy rimesso esterno alto che ha fatto segnare Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini che è il nuovo De Rossi, cresciuto, coccolato, non risolto. [...] I Friedkin, non potendosi affidare a Totti, hanno scelto l'altro, l'unico possibile in grado di reggere la botta del dopo, perché cresciuto nel solco, abituato all'ombra prima e alla gloria dopo. [...] "Io la crisi della Roma me la porto dentro. Ci convivo anche quando vado a casa". Ora quella crisi la deve risolvere. In un percorso nuovo, quello del dopo, della vita bugiarda degli adulti.

(Domani)