De Rossi è Capitan presente. Si affida a Dybala e Lukaku: «Non mi serve paracadute, voglio solo l'aiuto dei tifosi»

Nei sogni dei tifosi dovevano portare la Roma al settimo cielo. Una coppia d'attacco come quella formata da Dybala e Lukaku, anche se il belga è arrivato dal mercato in leggero ritardo, sembrava la garanzia di un grande campionato. Ma non è andata così e l'esonero di José Mourinho ne è la prova più clamorosa. Lukaku, soprattutto all'inizio, ha fatto bene. Parliamo pur sempre di un centravanti che ha segnato 8 gol in 17 gare di campionato, 5 in 6 di Europa League e uno in 2 di Coppa Italia. Però nelle ultime settimane è sembrato in calo, ancor più morale che fisico, lasciato spesso troppo isolato in attacco. Dybala, invece, ha inciso molto meno della stagione scorsa: 5 gol in 13 partite di Serie A, nessuno in 133 minuti di Europa League e uno in 2 presenze in Coppa Italia, ma contro la Cremonese e non contro la Lazio. Daniele De Rossi, cercando magari di farli giocare insieme a Pellegrini, uno dei più «deprezzati» dell'ultimo periodo. (...) De Rossi, praticamente, non ha nemmeno trattato con i Friedkin. Guadagnerà circa 500 mila euro e avrà un bonus consistente se la Roma andrà in Champions: «Ho accettato un incarico di sei mesi perché né io né la squadra abbiamo bisogno di paracadute. Capita anche alle squadre migliori di non averlo e, magari, in futuro, succederà ad altre squadre e noi dovremmo essere bravi ad approfittarne. Ci sono i margini per risalire e tutto quello di cui avevo veramente bisogno è questa grande op-portunità». (...)

(corsera)