De Rossi come Mou: “Una squadra di banditi”

In due settimane da allenatore della Roma Daniele De Rossi era riuscito con stile e rispetto a evitare qualsiasi tipo di richiamo al precedente allenatore. Sviando le domande dirette e mettendo un giusto distacco tra sé e José Mourinho. Ieri nella conferenza stampa di presentazione della gara Salernitana-Roma ha invece voluto mutuare uno dei tanti slogan dello Special One: «Mi piace il termine "una squadra di banditi" perché nel calcio serve essere spigolosi e avere le caratteristiche per vincere anche in maniera sporca. Ma io credo di avere una grande squadra e dal punto di vista della personalità non peccaпо». […] De Rossi infine parla anche di come in queste due settimane stia lavorando per far recepire ai calciatori i suoi dettami: «Servirebbe un ritiro precampionato per far entrare prima i concetti che vorresti dare. Adesso devi andare a botta sicura e sperare che i giocatori li recepiscano quanto prima. Ma quando dico una cosa tutti sono recettivi e pronti. Se vedrete belle partite è per merito loro. E poi sono stati allenati da Mourinho». Capitolo mercato: oggi è il giorno di Angelino, atterrerà a Roma per firmare e i giallorossi avranno un terzino di piede sinistro.

(La Repubblica)