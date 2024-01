De Rossi: “C’è da lavorare, dobbiamo capire le gare”

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Secondo successo consecutivo per la Roma di Daniele De Rossi. All'Arechi arriva una vittoria in trasferta per i giallorossi che mancava dallo scorso 3 dicembre. Tre punti fondamentali per il club capitolino, che sale così al quinto posto in classifica a una sola lunghezza dalla zona Champions, in attesa dei recuperi di Atalanta, Lazio, Bologna Fiorentina e Napoli. È proprio l’ex centrocampista ha analizzato il match ai microfoni di DAZN: “Dopo la partita di Verona ho detto che se facciamo un possesso palla lento non arriviamo mai al tiro in porta, se invece riusciamo a tenere il dominio del gioco, riempiendo l'area come avvoltoi allora diventeremo una squadra forte. C'è da lavorare ancora molto, dobbiamo riconoscere i momenti della gara, perché possiamo parlare di contropiede e possesso palla, ma sono importanti i duelli. Se non riescono a vincerne allora è colpa mia che non mi faccio capire. Quando riusciranno anche in questo fondamentale allora avrò fatto il mio lavoro, perché loro sono forti e faranno la differenza».