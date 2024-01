De Rossi “cancella” Mourinho: “Squadra forte e con personalità”

«Una squadra di banditi? Come slogan mi piace, nel calcio bisogna anche saper vincere le partite con spigolosità o cattiveria agonistica, portare a casa gare sporche». Daniele De Rossi prende in prestito una frase di José Mourinho per far capire il tipo di atteggiamento che vuole vedere questa sera (ore 20.45, diretta tv su Dazn, arbitro Di Bello) all’Arechi contro la Salernitana ultima della classe. […] A Salerno non si aspetta una partita facile. «Andiamo lì con rispetto, ma per vincere la partita. Sono sorpreso che la Salernitana stia così in basso, perché ha una rosa di livello, con qualità davanti, vecchietti importanti come i miei amici Candreva e Fazio e anche un buon allenatore. Dovremo fare attenzione, hanno perso all’ultimo minuto con Juventus e Napoli, hanno battuto la Lazio, pareggiavano con l’Inter fino a che non è entrato Lautaro. Peccato che non ci saranno i nostri tifosi». […]

(Corsera)