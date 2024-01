De Laurentiis pensa a Mou e vede l'agente

IL TEMPO - È un Napoli sempre più scatenato, Aurelio De Laurentiis sta lavorando in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica il presidente del Napoli ha avuto un contatto con Mendes, procuratore di Mourinho, in Arabia Saudita dove è in corso la Supercoppa Italiana. Nel frattempo lo Special One è stato avvistato a Barcellona, ma non ha voluto rispondere sulle domande relative al proprio futuro: per convincere l'ex tecnico della Roma, oltre al progetto, sarà necessario far fronte agli assalti arabi.

Intanto gli azzurri pensano a Orel Mangala, centrocampista del Nottingham, mentre è saltato il prestito di Popovic al Frosinone considerato che i giallazzurri non hanno il posto da extra-comunitario. Non è escluso che il giocatore possa dunque essere girato al Monza.