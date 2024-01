DDR cambia: ecco il 4-3-3. E Smalling si fa sentire

Addio alla difesa a 3. O almeno questa è l'idea di Daniele De Rossi, il quale nella prima vera prova generale a Trigoria in vista di Roma-Hellas Verona ha schierato la squadra con il 4-3-3. Non si tratta di un modulo rivoluzionario, ma i calciatori lo hanno accolto come una boccata d'aria fresca. La vera svolta riguarda la durata e l'intensità degli allenamenti: ieri ad esempio i giocatori hanno lavorato per oltre due ore, molto di più di quanto accadeva con Mourinho. Nella sfida di domani Rui Patricio tornerà tra i pali, in difesa ci saranno Karsdorp-Llorente-Huijsen-Spinazzola, in mediana spazio a Bove-Paredes-Pellegrini e in attacco El Shaarawy supporterà Lukaku e Dybala.

Nel frattempo sia Smalling sia Sanches hanno rotto il silenzio e sono tornati a parlare delle loro condizioni fisiche: "Non ho mai chiesto di lasciare questo grande club - le parole dell'inglese -. Non decido io il piano di recupero e la mia riabilitazione comprende antidolorifici in abbondanza". Il centrocampista portoghese ha invece chiarito il giallo della foto profilo scomparsa: "Mai cancellato foto della Roma, la mia foto del profilo era nera da più di un anno".

(gasport)