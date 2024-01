DDR a Salerno è un quasi ex

La Salernitana dopo il Verona. Nell'imponderabile follia dei destini incrociati, anche il secondo impegno di Daniele De Rossi come allenatore della Roma capita contro una squadra che poteva essere sua. A Verona lo avevano sondato in caso di esonero di Marco Baroni, a Salerno lo hanno contattato quando stavano per allontanare Paulo Sousa. […] A Salerno peraltro De Rossi, che da calciatore non ha mai giocato all'Arechi, sfiderà tanti vecchi compagni d'avventura: l'amico personale Candreva, l'ex compagno Fazio (però out stasera) e soprattutto l'ex direttore sportivo, Walter Sabatini, che nell'estate del 2013 aveva deciso di venderlo al Manchester United. [..]

(Corsport)