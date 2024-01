Dazn aumenta ancora i prezzi

Anno nuovo, prezzi nuovi. Dazn ha svelato il listino aggiornato per abbonarsi alla piattaforma streaming e l'aumento è significativo per quasi tutte le modalità, tranne per il pacchetto standard mensile. L'aumento non vale solo per chi non si è mai abbonato, bensì anche per chi vorrà rinnovare il contratto e in questo caso il prezzo rimarrà invariato fino alla scadenza. Il costo annuale del pacchetto "Dazn Start" (Eurolega, Serie A di basket, NFL, box, fighting e Champions League Femminile) sale da 89.99 a 99 euro, mentre il mensile da 13.99 a 14.99. Per quanto riguarda il pacchetto "Dazn Standard", che comprende la Serie A, l'Europa League e la Conference League, non aumenta il costo mensile ma solo quello annuale: pagando in un'unica soluzione si passa da 299 a 359 euro, se si vuole pagare in rate mensili bisognerà sborsare 34.99 euro. Il costo mensile di "Dazn Plus" aumenta di 4 euro (da 55.99 a 59.99), così come l'abbonamento annuale a rate (da 45.99 a 49.99), mentre se lo si vuole pagare in un'unica soluzione passa dai 449 attuali ai 539 euro.

(corsport)