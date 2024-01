"Darò tutto fino alla morte"

Emozionato, anche se ha provato a nasconderlo. Ma allo stesso tempo determinato, consapevole di giocarsi tanto. Per lui e per la sua amata Roma. Sono tre giorni che Daniele De Rossi esce dal Fulvio Bernardini il meno possibile. [...] Così, quando si siede per la sua prima conferenza stampa da allenatore, sembra quasi che il tempo si sia fermato. [...] "Secondo voi avrei potuto rifiutare? - replica a chi gli chiede se ha ponderato i rischi - Ho approfittato di questa chance, per me è una grandissima occasione. Ci sono uomini che rifiutano ed altri che accettano, come fece Pirlo quando lo chiamò la Juventus". [...]

"Non trattatemi da bandiera, l'ho chiesto anche ai Friedkin che con me sono stati chiarissimi sulla durata del contrato e sul tenore della mia permanenza". [...] "Rappresento qualcosa per la tifoseria, ma ridurre la mia scelta a un effetto calmante non mi pare corretto. I tifosi credo possano amare due persone insieme. Vorranno bene a Mourinho e anche a me". [...] E Mourinho? "Gli ho mandato un messaggio, non di circostanza. Lui era stato tra i primi a scrivermi quando ho firmato per la Spal. Mi sembrava un gesto dovuto e giusto". [...]

(Il Messaggero)