Daniele ritorna alla difesa a quattro. L'elogio a Pisilli: "Mi ha impressionato"

L'emergenza difensiva è al centro dei pensieri di De Rossi, come lo era in quelli di Mourinho. [...] Dovrà valutare quali saranno i calciatori più affidabili, ma la linea a quattro sarebbe la sua preferita nonostante la squadra giochi a tre da ormai due anni. E allora, per il futuro, seguendo il mentore Spalletti, potrebbe scegliere una difesa a tre e mezzo, ossia in fase impostazione a tre e in fase difensiva a quattro. [...] La scelta più semplice sarebbe disporsi con un 4-3-3 (provato ripetutamente in settimana), in cui i due centrali sono Llorente e Huijsen (unici difensori di ruolo a disposizione) e gli esterni Karsdorp (o Celik) e Spinazzola.

Centrale di centrocampo Paredes, le due mezzali saranno Pellegrini e Bove. [...] Infine, in attacco ci sarà Dybala rientrato in settimana dall'infortunio muscolare che si piazzerà sul centro destra, a sinistra El Shaarawy e al centro Lukaku. [...] Tornando al centrocampo dove De Rossi avrà più scelta nelle prossime partite, il tecnico ha elogiato Nicolò Pisilli: "Mi ha impressionato, ammetto di avere la colpa di non conoscerlo bene e mi ha impressionato vedendolo dal vivo". [...]

(Il Messaggero)