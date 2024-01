Daniele porta uomini di fiducia. C'è anche un nuovo preparatore

Accanto a lui ci sarà Guillermo Giacomazzi. Nello scegliere lo staff da portare con sé Daniele De Rossi non ha avuto dubbi: l'ex Lecce, uomo squadra e per anni metronomo del Lecce, è l'uomo perfetto come suo vice. E poi Gianni Brigna rdello, nuovo preparatore atletico, che DDR ha conosciuto durante l'esperienza in Nazionale con Giampiero Ventura, rimanendo colpito per la qualità del lavoro e la varietà di scelta nelle proposte d'allenamento. In carriera, il preparatore ha avuto esperienze anche all'Udinese, al Chievo, alla Sampdoria e, all'estero, al Watford e al Marsiglia. (...) Ci sarà pure Francesco Checcucci come match analyst, figura fondamentale per le strategie di De Rossi, che dovrebbe andare ad aggiungersi agli attuali match analyst del club. Il preparatore dei portieri sarà Simone Farelli, uno dei più cari amici del nuovo tecnico giallorosso. (...)

(gasport)