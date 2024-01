Dan, presidente decisionista che strizza l’occhio alla piazza

Decide tutto Dan Friedkin. La mossa contro Mou è chiara e forse anche tardiva. E' stato amore a prima vista, poi il crollo,goccia dopo goccia. [...] Dan ora sta percorrendo da solo la strada della ricostruzione: De Rossi è la prima pietra, l'uomo giusto per la piazza, che quantomeno ha cominciato ad ascoltare, ed è successo anche con Bonucci. E' stato proprio Dan Friedkin, infatti, a interrompere la trattativa con Leo, che sembrava ormai definita. Non parlano con i tifosi, ma almeno provano ad ascoltarli, ad assecondarli in qualcosa, sanno percepire i loro umori, le loro volontà e De Rossi è la risposta. E' in atto una rifondazione tecnica e societaria. E' in arrivo il nuovo direttore sportivo, che dovrà decidere anche del futuro di De Rossi tra qualche mese ed eventualmente se affiancare Daniele a un altro tecnico (alla Conte) oppure se ringraziarlo e congedarlo. Dipenderà dai risultati, come è stato per Mourinho. Non è escluso che possa saltare anche qualche altra testa. Si parla di un addio della Ceo Lina Souloukou, ma da Trigoria continuano a definirla una fake news. [...]

(Il Messaggero)