Dan, che errore scherzare coi tifosi

Mister Dan il colpo l'ha battuto. Deflagrante, in perfetto stile hollywoodiano. Esonerato José Mourinho. Boom. [...]

Ma, forse, in questa scelta possono aver pesato anche altre considerazioni. Perché Matic l'estate scorsa ha preferito andare via? Perché Smalling è diventato un giocatore misterioso? Perché Rui Patricio domenica scorsa non ha giocato a San Siro? Perché Lukaku non ha calciato il rigore? Perché molti giocatori, in questi due anni e mezzo, sono stati trattati male pubblicamente?

Detto tutto questo, l'esonero dello Special One in questo momento ci sembra inopportuno per modi e tempi. [...] Il rischio che i Friekdin, mal consigliati, abbiano fatto male i conti è reale, con tutte le conseguenze del caso. Perché ai romanisti non devi fare una cosa: prenderli in giro, lusingandoli. Questo non lo perdonano a nessuno. [...]

(Repubblica - P. Torri)