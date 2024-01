Dall'allenatore al ds. Per Friedkin è arrivato il momento delle scelte

A rappresentare la Roma nel post-gara di Milano, sconfitta che ha fatto scivolare i giallorossi al 9° posto in classifica determinando la peggiore posizione degli ultimi 21 anni, è stato Belotti, attualmente la quarta scelta dell'attacco dietro Lukaku, Dybala e Azmoun. [...] I Friedkin, se non hanno fatto sentire la loro voce dopo Budapest, figuriamoci se era lecito attendersela dopo una sconfitta di campionato. Silenzio inevitabile anche del Ceo Souloukou, terza carica del club, non essendo presente a San Siro nonostante il gm in uscita. [...]

La road map dei Friedkin è delineata: scegliere entro il 3 febbraio la nuova carica e insieme a lui progettare il futuro, con la volontà di sciogliere in primis il nodo allenatore. L'identikit del post-Pinto, affidato a Charles Gould, è una figura europea under 45 che abbia già in suo possesso un pool di scouting attivo per scoprire talenti. [...] Ma proprio l'eventuale addio di José, andrebbe colmato con una figura che possa comunicare e rappresentare la Roma all'esterno. Finora lo Special è stato l'ombrello dove a turno, Pinto e i Friedkin, si sono rifugiati. Senza José i re sarebbero nudi. [...]

(Il Messaggero)