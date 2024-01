Da Pelle a Cristante a Mancini: DDR punta sul "club Italia"

"C'è Bryan Cristante che arriva da Bergamo, io ne voglio altri 100 di giocatori così perché, anche se non è nato a Roma, ci mette l'anima, da romanista". Parlava così De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma. Un passaggio di testimone ad un calciatore che ne avrebbe dovuto raccogliere l'eredità e diventare un modello per un gruppo di italiani che negli anni seguenti hanno formato l'ossatura della squadra. Un'operazione riuscita a metà perché se è vero che con Mourinho c'è stata la certificazione di quanto il gruppo azzurro fosse importante - Pellegrini capitano, Mancini e Cristante i vice - nell'ultimo periodo è stato proprio lo zoccolo duro della squadra ad avere un calo di rendimento, che si è poi rivelato fatale per lo Special One. Cristante e Mancini non saranno disponibili contro l'Hellas Verona, mentre Pellegrini, Spinazzola e Belotti possono rilanciarsi. El Shaarawy non ha deluso e ora con De Rossi tornerà a fare l'attaccante, mentre Bove è l'unico italiano in grande ascesa e potrebbe essere proprio lui il nuovo Capitan Futuro.

(corsera)