Da Mbappé a Zielinski e Felipe, parte il gran ballo degli svincolati

Sono talmente tanti che potrebbero formare un esercito e il loro simbolo, ovviamente, è Kylian Mbappé, valore certificato di 200 milioni di euro, che da oggi potrà trattare senza infrangere le regole per andarsene dal Psg a giugno, alla scadenza del contratto. [...] Sarà un mercato molto ricco quello che riguarderà i giocatori a scadenza di contratto il 30 giugno: qualche presidente cercherà di monetizzare cercando di svendere a gennaio, nella sessione che si apre ufficialmente oggi, ma non sarà facile. Di talenti ce ne sono tanti anche in Italia e molti che dall'estero possono venire in serie A. Due su tutti: Mehdi Taremi, centravanti del Porto, e Tiago Djalò, centrale del Lilla reduce da un'operazione ai legamenti del ginocchio destro. [...]

Attenzione a due stranieri che giocano in Italia e che fanno gola alle big: il primo è Piotr Zielinski, che considera chiuso il suo ciclo a Napoli e che sarebbe andato volentieri alla Lazio già nel luglio scorso. [...] Il secondo giocatore è Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio e già contattato dalla stessa Juve. [...] Nella Roma, invece, c'è Spinazzola, non più considerato nel progetto. Chi volesse Dybala da oggi in poi, invece, dovrebbe versare 13 milioni, come prevede una clausola del contratto: ma Paulo potrebbe andare soltanto all'estero e non ci sembra che l'argentino voglia mollare, anzi. Un limite che non avrebbe José Mourinho, a cui affideremmo oggi la squadra degli svincolati: a giugno si libera, i Friedkin ancora non si muovono e dietro a José c'è da tempo la fila.

(Il Messaggero)