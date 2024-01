Da Lotito frasi al veleno sulla Roma: "Un club che doveva essere già fallito"

L'occasione gliel'hanno data il congresso romano di Forza Italia, partito di cui è senatore, e la presenza al suo fianco di Maurizio Gasparri, noto esponente dello stesso partito, di dichiarata fede romanista. [...] Dopo aver promosso la decisione dei Friedkin di ingaggiare come allenatore Daniele De Rossi ("una scelta intelligente, anche se lui ha questo modo di fare...") il presidente della Lazio è stato tranchant sulla situazione economica del club giallorosso: "Dovevano essere già falliti".

E ancora, a proposito della gestione dei Friedkin, Lotito ha aggiunto: "Mica non mettono i soldi nella società. È che non trasformano quei soldi in capitale". A quel punto il senatore Gasparri si è lasciato andare a una ipotesi: "Secondo me questi stanno vendendo, almeno così si dice", ma Lotito non ha raccolto. Il presidente della Lazio è invece tornato a parlare del Decreto Crescita: "È un vantaggio per lo Stato perché porta incrementi di ricavi. Ad esempio Lukaku e Mourinho non sarebbero mai venuti in Italia senza e non avrebbero pagato le tasse in Italia". [...]

(gasport)