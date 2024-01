Cristante in difesa, Azmoun per due gare

Niente turnover in Coppa Italia, almeno tra difesa e centrocampo. È questa la direzione presa a Trigoria, dove la squadra ha lavorato a pieno regime a Capodanno sotto lo sguardo di Mourinho. [...] Dietro la coperta è cortissima. N'Dicka, infatti, è partito per la Coppa d'Africa per giocare con la Costa d'Avorio e non ci sarà domani. [...] Cristante come vice del vice Smalling non rappresenta una novità. Ma è chiaro che il suo ruolo di faro della difesa crea un buco a centrocampo. La casella in Coppa Italia e in prospettiva in campionato sarà occupata da Pellegrini, che dunque tornerà titolare dopo la doppia panchina contro Napoli e Juventus. [...]

Mourinho deciderà oggi, nel corso della rifinitura, chi utilizzare in attacco di fronte alla Cremonese. Dybala e Lukaku di nuovo insieme? Possibile come no. Perché esiste sempre la carta Belotti, inoltre scalpita Azmoun, che non è mai partito dal primo minuto da quando è sbarcato in giallorosso. [...] Già, a stretto giro la Roma potrebbe salutare anche l'attaccante in stile N'Dicka. A gennaio, infatti, non si gioca solo la Coppa d'Africa ma anche la Coppa d'Asia. E Azmoun è la stella più brillante dell'Iran. [...] Azmoun è stato preconvocato ufficialmente. Al momento sono in corso dei dialoghi sereni tra la Roma e la federazione iraniana. Nessun braccio di ferro. L'intenzione è di mediare. Cioè lasciar partire Azmoun in direzione Qatar (sede della Coppa d'Asia) una volta che andranno in archivio le partite dell'Olimpico contro Cremonese e Atalanta. [...]

(corsport)