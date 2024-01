Crisi Roma: la difesa perde i pezzi e Lukaku chiama Theate. Ma il Rennes alza il muro

[...] Un anno che si conclude con l'istantanea più o meno consueta: la Roma fuori dalla zona Champions, i Friedkin silenziosi sul rinnovo di Mourinho, l'allenatore sempre straordinario nelle vesti di motivatore e Tiago Pinto sempre in ambasce per il mercato. [...] Lo stato dell'arte vede per ora Arthur Theate, 23 anni, del Rennes, l'obiettivo più fattibile fra quelli finora seguiti. E non è facile perché il belga viene valutato una ventina di milioni ed è un punto di forza della squadra. [...] Ad aiutarlo, però, potrebbero esserci un paio di elementi: il fatto che il Rennes deve ancora pagare il trasferimento di Matic (e che quindi può essere abbonato) e il pressing che Lukaku sta facendo per convincere il connazionale. [...]

Un altro obiettivo dei giorni scorsi è stato Chalobah del Chelsea. Il problema è che i londinesi hanno già finito gli slot per i prestiti, ma se qualcuno rientrasse, a quel punto il ragazzo potrebbe uscire. Kehrer del West Ham, invece, si sarebbe promesso al Monaco, mentre il Salisburgo per il momento non intende cedere Solet in prestito. [...] Perciò la Roma - nonostante perda anche Aouar per la Coppa d'Africa (già partito) e Azmoun per quella d'Asia (ma si sta trattando su quando liberarlo) - sta anche tentando di rimandare indietro Sanches al Psg e magari cedere Spinazzola (piace al Galatasaray e in Arabia), facendo spazio a nuovi arrivi. [...]

(gasport)