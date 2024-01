Il 10 gennaio alle ore 18 andrà in scena il Derby della Capitale, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, e si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Per il match infatti è già stata raggiunta quota 35mila biglietti venduti e a ieri sera il bilancio era suddiviso tra 24mila laziali e 11mila romanisti.

(corsport)