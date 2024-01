Cori a Lukaku: la Curva Nord ora rischia la chiusura

Lancio di fumogeni, cori discriminatori, buu a Lukaku, la bottiglietta sulla testa di Bove, e chi più ne ha più ne metta. C'è di tutto nel referto del derby consegnato dagli 007 federali al giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea. Il verdetto verrà emesso fra oggi e domani. Le punizioni di Orsato per i tesserati (espulsioni di Pedro, Azmoun, Mancini e Nuno Santos) verranno scontate da Roma e Lazio in Coppa Italia, le sanzioni per gli screzi sugli spalti verranno applicate invece in Serie A. La Curva Nord rischia di nuovo la squalifica, eventualmente esecutiva direttamente il 28 gennaio nel big match contro il Napoli. E ci sarebbe la recidiva, quindi nessuno scampo. (...)

(Il Messaggero)