Club furibondo con Lotito: la Lazio nega

IL TEMPO - Non sono affatto piaciute a Trigoria le parole di Claudio Lotito sulla gestione Friedkin. Lunedì il presidente biancoceleste a margine del congresso romano di Forza Italia aveva gettato ombre sulla stabilità finanziaria della Roma. "Dovevano essere già falliti. Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale". Un’uscita accolta in maniera tutt’altro che serena sponda giallorosa.

Nella giornata di domenica, infatti, c’è stato un acceso confronto tra le parti, con la richiesta da parte della Roma di un comunicato con il quale la società prendeva le distanze dalle esternazioni del senatore, che però da Formello è stato negato. Dall’altra parte la Lazio sostiene che le parole del presidente non abbiano fondamento per essere considerate dato anche il contesto nel quale sono state pronunciate.