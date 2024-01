Chi va in Champions? I primi due pass già di Inter e Juve, il Milan per il 3°. Volatona per il 4°

Più partite, più soldi. Nel 2024-25 una Champions nuova nel formato, nelle dimensioni e nel montepremi. Esserci sarà importante, quasi fondamentale. [...] Inter e Juve possono considerarsi al sicuro? Al 95 per cento sì, lasciamo un margine di imprevedibilità, non si può mai sapere, ma l'Inter ha un vantaggio di 17 punti sul quarto posto, l'ultimo utile per la Champions, oggi occupato dalla Fiorentina a 34, e la Juve di 15. [...] Il Milan galleggia tra la "speranza" di riaccreditarsi come terzo incomodo per lo scudetto e la necessità di blindare l'accesso alla prossima Champions. [...]

Quante squadre possiamo considerare in lizza per la quarta piazza, l'ultima utile per la qualificazione? A stretto giro di aritmetica sono sette: si va dai 34 punti della Fiorentina quarta, si passa per i 33 di Atalanta e Lazio quinte appaiate, per i 32 del Bologna, i 31 del Napoli, i 29 della Roma, e si arriva fino ai 28 del Torino. [...] Come cambia la situazione della Roma dopo l'avvicendamento De Rossi-Mourinho? Stasera, dopo la partita contro il Verona, ne sapremo di più. Conterà la vittoria e altrettanta importanza avrà il modo. Daniele De Rossi sta per introdurre un nuovo sistema di gioco che porterà con sé un mutamento di filosofia. [...] La Roma è un'incognita, nel bene e nel male, perché tale è De Rossi, alla seconda esperienza da tecnico. La prima, nella scorsa stagione, in Serie B alla Spal, non finì benissimo.

(gasport)