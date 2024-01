Celik arretra. Turnover sulle fasce

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma scende in campo per gli Ottavi di finale di Coppa Italia dove all'Olimpico affronterà la Cremonese. Mourinho sarà costretto a stravolgere la difesa a causa della pubalgia di Mancini. In porta ci sarà Svilar, mentre davanti a lui ci sarà un terzetto totalmente innovativo, vista l'assenza di N'Dicka - che ha raggiunto nei giorni scorsi la Costa d'Avorio - e Smalling. L'unico «superstite» è Llorente, che si sposterà sul centro sinistra, mentre sul lato opposto ci sarà Celik, che torna a fare il braccetto difensivo. A comandare i movimenti dei compagni ci sarà invece Cristante, che arretrerà così il suo raggio d'azione. Turnover anche sulle fasce: a destra ci sarà Karsdorp, mentre a sinistra ritrova una maglia da titolare El Shaarawy. A centrocampo pochi dubbi, oltre a Paredes ci saranno Bove e Pellegrini, con Sanches pronto a subentrare a gara in corso a causa della partenza di Aouar. Dove ha varie opzioni Mourinho è l'attacco: quello offensivo è l'unico reparto in cui il tecnico ha tutti gli elementi a disposizione ma dal primo minuto dovrebbero partire Lukaku e Azmoun, con Belotti e Dybala che inizieranno dalla panchina.