C'è una soluzione: De Rossi. Il miglior allenatore romanista

La desolante replica a San Siro del (forse) vorrei ma (certamente) non posso di quattro giorni prima nel derby è un inedito nei quasi tre anni della Roma secondo Mourinho. C'erano state debacle peggiori, sequenze più negative, ma mai una replica così sconfortante per quanto piatta, uguale a se stessa. [...] Josè ha riempito gli stadi, le teste, le piazze, i sogni e gli incubi. Ha determinato felicità e nausea. Ora è il tempo della nausea. [...] Per un leader a vocazione settaria tu esisti solo in quanto amico. Nemici sono tutti quelli che non concorrono alla tua causa.

Preso atto che i giocatori non lo erano, perché scarsi o cagionevoli, Mou li ha scaricati, come un bambino fa con i giocattoli venuti a noia. [...] Trucchi e consigli non bastano più. Mourinho s'inventa con i texani un colpo di genio napoleonico o si passa ad altro. Domani, o forse già oggi. La soluzione? Solo una. Daniele De Rossi. Solo lui può ribaltare la storia Mourinho, la sua ambigua grandezza, tenendo accesa la fiamma. [...] E' scritto, sarà il più grande allenatore della storia romanista. E' scritto, ma non è detto che accadrà. [...] Daniele dovrebbe solo fare i conti con la sua grande emotività e il suo troppo amore. Può farcela. [...]

(gasport - G. Dotto)