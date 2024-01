Cattivissimo Mou: ben 28 espulsioni tra lui e il suo staff

José Mourinho è sempre stato un allenatore senza peli sulla lingua e pronto a dire la sua anche davanti all'arbitro di turno, ma da un po' di tempo a questa parte va troppo spesso oltre il limite stabilito dai fischietti. Da quando il 60enne di Setùbal si è seduto sulla panchina della Roma, infatti, sono state addirittura 28 le espulsioni della panchina giallorossa tra tutte le competizioni.

E quella dell'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta è stata la settima espulsione per Mourinho nei due anni e mezzo al timone della Roma. Una sanzione, l'ennesima, che farà saltare al portoghese il prossimo turno in casa del Milan di domenica sera (Mou tornerà in panchina sabato 20 gennaio contro il Verona), come già successo quest'anno per l'altra trasferta al Meazza contro l'Inter (in quell'occasione era stato espulso la giornata precedente contro il Monza). [...]

(Libero)