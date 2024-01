Due regali per De Rossi. Casting ds: c'è anche l'ex Liverpool Ward in lizza

IL TEMPO (L. PES) - Cambia l’allenatore e di conseguenza cambiano anche le strategie del mercato. L’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa porta con sé una rivoluzione tattica già iniziata nel match contro il Verona. Per questo i Friedkin, dopo essersi confrontati col tecnico, gli hanno promesso di provare a portare a Trigoria due calciatori entro fine mese: un terzino sinistro e un esterno d’attacco. Una resta la condizione per permettere innesti in rosa: per uno che esce, ne entra un altro. Le esigenze tattiche dell’ex capitano, come visto contro i gialloblù, sono diverse rispetto al passato, e il passaggio alla difesa a quattro crea lacune nella composizione della rosa. Mancano alternative a Spinazzola sulla corsia sinistra (Zalewski viene considerato un elemento offensivo) e quando manca Dybala nessuno può giocare alto a destra. Per questo il primo obiettivo sondato da Tiago Pinto è Jonathan Ikoné della Fiorentina. L’ala francese è in uscita dalla squadra viola e il gm giallorosso ha fiutato l’opportunità. Ai toscani piace Belotti, non da oggi, e per questo nelle ultime ore le parti sono in contatto per tentare lo scambio, anche se serve l’uscita di Nzola.

Ultimi giorni da gm per il portoghese, che tra meno di due settimane, subito dopo la fine del mercato, lascerà la Roma dopo tre anni. Proprio la sua successione continua a suscitare mistero e curiosità per provare a scoprire il nuovo direttore sportivo scelto dai Friedkin. Nel casting per il nuovo direttore sportivo, oltre ai nomi di Mitchell, Vivell e Edwards, c'è da aggiungere un altro ex Liverpool: Julian Ward. Dopo il divorzio con i Reds, con i quali aveva trascorso undici anni ricoprendo anche il ruolo di ds, alla fine della scorsa stagione è di nuovo sul mercato pronto ad iniziare una nuova avventura. E il suo profilo rientrerebbe come i colleghi nell'identikit tracciato dai texani. A breve giro di posta è atteso l'annuncio.