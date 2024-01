Castellanos-Lukaku, il derby all'attacco: stavolta serve il gol

L'emergente Castellanos contro il "professore" Lukaku. Il derby romano di Coppa Italia passa dall'ispirazione di due centravanti diversi in tutto (caratteristiche, fase della carriera, storia personale), ma accomunati dallo stesso destino: entrambi cercano il primo gol nella partita che nella capitale è semplicemente "la" partita. [...] Ma se Castellanos non vede l'ora di giocare il suo primo derby, Lukaku è consumato dall'ansia di segnare la sua prima rete nella Stracittadina.

Anche perché lo scialbo derby del 12 novembre (0-0) lo ha visto come peggiore in campo della Roma, situazione che si è presentata in altre due sfide pesanti, quelle giocate in casa di Inter e Juventus. [...] Una rete nella sfida di oggi pomeriggio sarebbe il modo migliore per rispondere a tutte le critiche, anche a chi lo vede un po' appannato dal punto di vista fisico e atletico (che forse è anche vero, non essendosi di fatto mai fermato). Del resto, a Milano Lukaku si è sempre dimostrato un uomo derby, segnando al Milan 5 reti nelle 8 sfide giocate con la maglia dell'Inter, tra l'altro arrivate tutte nelle 5 gare giocate da titolare. [...]

(gasport)