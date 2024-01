Candela: "Alcune scelte di Mou non le ho capite. De Rossi è ok"

GASPORT - Vincent Candela, uno dei grandi protagonisti del terzo scudetto giallorosso, ha rilasciato un'intervista al quotidiano riguardo l'esonero di Josè Mourinho e l'arrivo di Daniele De Rossi a Trigoria come sostituto. Queste le sue dichiarazioni:

Sorpreso dall'esonero di ieri di José Mourinho?

«Sì, non me lo aspettavo. Mourinho era amatissimo dai tifosi e la stagione non è ancora persa. È vero, veniamo dalle sconfitte con Lazio e Milan, ma ora ci sono tre partite alla nostra portata, vincendole la Roma sarebbe ancora in corsa per il quarto posto, per la Champions. E poi c'è ancora un'Europa League da giocarsi. La proprietà avrà avuto i suoi motivi, ma la colpa è di tutti: allenatore, squadra e società stessa. Mi sembra ci fosse un'energia sbagliata, che ognuno andasse per la sua strada: nessuno che parla dopo le partite, nessuno che vuole battere il rigore a Milano. Le motivazioni nel calcio contano. E poi ho visto giocatori litigare tra di loro come era tanto che non vedevo».

De Rossi è pronto per questa avventura?

«È l'unico che poteva raccogliere questa sfida, dopo Mou tocca a lui tenere alto l'entusiasmo. È l'uomo giusto al momento giusto, per come lo conosco ha tutte le caratteristiche per diventare un grande allenatore. Sono convinto che la Roma alla fine non chiuderà nona, ma lotterà fino alla fine per la Champions».