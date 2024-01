Calciomercato Roma: piace Romeu del Barcellona in prestito per sostituire Renato Sanches

Rimane attivo il calciomercato in entrata e in uscita della Roma, con Renato Sanches che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe tornare in anticipo al Psg dopo una prima parte di stagione molto complicata. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla del suo possibile sostituito e tra i candidati potrebbe esserci lo spagnolo Oriol Romeu del Barcellona, lo scorso anno in Premier con Chelsea e Southampton. Il giocatore piace ai giallorossi e non avrebbe convinto Xavi, che potrebbe lasciarlo partire a gennaio con la formula del prestito, l'unica possibilità per la Roma di intavolare una trattativa.

(La Repubblica)