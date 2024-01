Calciomercato Roma: Di Gregorio a gennaio non lascerà il Monza

Tra i tanti obiettivi accostati finora alla Roma come possibili sostituti di Rui Patricio c'è stato anche il portiere del Monza Michele Di Gregorio, autore fin qui di un'ottima prima parte di stagione con la maglia del Monza. Secondo il quotidiano sportivo però, come scritto oggi sull'edizione cartacea, il giocatore non se andrà dai biancorossi a gennaio, nonostante gli interessamenti di Napoli, Fiorentina, Bologna, Newcastle e appunto dei giallorossi. Il classe 1997 potrebbe però diventare un obiettivo a luglio, una volta terminata la stagione sportiva. Il suo contratto scade nel 2027.

(gasport)