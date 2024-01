Giorni di dialogo tra Roma e Cagliari. I due club stanno infatti discutendo della questione Shomurodov. L'uzbeko, che finora ha dato poco, e sempre ai box dopo l' intervento al piede destro, potrebbe rientrare in anticipo a Roma. Che, però, potrebbe girare ai rossoblu il difensore albanese Marash Kumbulla che ha bisogno di riprendere a giocare dopo l'infortunio. E' una possibilità alla quale Giulini non direbbe di no.

(gasport)