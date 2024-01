Calciomercato: il Milan pensa a Matic

[...] La pista porta a una vecchia conoscenza del calcio italiano, Nemanja Matic. Centrocampista centrale, 35 anni, e dunque non esattamente il tipo di profilo a cui si rivolge abitualmente il Milan. Però. C'è un però, che porta al rapporto piuttosto deteriorato del giocatore serbo col Rennes, suo attuale club e curiosamente prossimo avversario dei rossoneri nel playoff di Europa League. [...]

La riconciliazione non è sicuramente da escludere, ma questo non toglie che la percentuale di permanenza al Rennes al momento non sia molto alta. E allora il Milan è alla finestra e osserva con una certa attenzione, soprattutto adesso che è uscito Krunic. [...] Al momento nulla più di un'idea, ma il nome in via Aldo Rossi è circolato. Nel caso, attenzione alla concorrenza del Lione.

(gazzetta.it)