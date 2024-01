Calciomercato: contatti avviati tra Napoli e Udinese per Samardzic

Divenuto in breve tempo oggetto di mercato della scorsa estate, con vari accostamenti a Roma, Napoli, Atalanta e soprattutto Inter, Lazar Samardzic è pronto a lasciare l'Udinese nell'attuale sessione invernale. Come scrive infatti il quotidiano sull'edizione cartacea odierna ci sarebbero dei contatti avviatissimi tra i partenopei e i bianconeri per l'arrivo immediato del centrocampista alla corte di Walter Mazzarri, con il Napoli che reinvestirebbe così subito i 25 milioni incassati dalla cessione di Elmas al Lipsia.

(corsera)