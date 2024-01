Brividi Roma, poi risolvono i soliti Lukaku e Dybala

La Coppa Italia regala il derby a Mourinho e la rivincita contro il Milan a De Ketelaere. [...] La Roma rivede invece i fantasmi della scorsa edizione contro la Cremonese che, se avesse sempre davanti i giallorossi sarebbe il Manchester City. L'anno scorso la Cremonese sbancò l'Olimpico in Coppa e conquistò sempre contro la Roma la sua prima vittoria in campionato dopo 24 giornate. Questa volta, invece, la squadra allenata da Stroppa passa in vantaggio con Tsadjout nel primo tempo e si difende bene e con un po' di fortuna (traversa di Pellegrini e palo di El Shaarawy) fino al 77', quando una bella combinazione Dybala-Azmoun-Lukaku porta al pareggio. [...]

A cinque minuti dalla fine un intervento scomposto di Sernicola su Spinazzola convince l'arbitro Pairetto a fischiare un rigore molto contestato dai grigiorossi. Il Var non interviene, Dybala segna il 2-1 e la Roma trova la Lazio nei quarti di finale. Ancora una volta i giallorossi ribaltano la partita nel finale ma ancora una volta Mou non può far riposare Dybala, costretto a entrare nel secondo tempo, e lancia un messaggio a Tiago Pinto e alla proprietà. La formazione che ha finito la partita non aveva in campo nemmeno un difensore centrale. [...]

(corsera)