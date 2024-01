Bottiglie contro i giocatori, denunciati

IL TEMPO - Durante l'ultimo derby di calcio tra Lazio e Roma di Coppa Italia, disputatosi il 10 gennaio, alcuni spettatori hanno tenuto comportamenti illeciti all'interno dello stadio: in un caso un tifoso ha puntato una luce laser sul viso di alcuni giocatori della Roma, impedendo il sereno svolgimento della partita, tanto da condurre il direttore di gara a richiedere un annuncio dello speaker dello stadio per far cessare tali condotte. In un'altra circostanza c'è stato il lancio di una bottiglia di plastica che ha colpito un calciatore della Roma. Con l'analisi delle telecamere di videosorveglianza gli agenti della Polizia hanno individuato gli autori: i due sono stati entrambi denunciati.