Bollito a 60 anni? Non è l'età che ha giocato contro Mourinho

Sono un romanista "dissidente", nel senso che, contrariamente alla maggioranza dei miei fratelli di fede, non vedevo l'ora che cacciassero Mourinho, la brutta copia di se stesso, discretamente bollito... (L. Asso).

[...] Ormai da anni propone un vetero-calcio senza speranza. Dicono di lui che sia un grande comunicatore: a mio avviso è piuttosto un bravo intrattenitore-lamentatore. [...] Tuttavia mi dissocio del tutto da quel suo impietoso "bollito", che fa riferimento ai quasi 61 anni di Mou. L'argomento anagrafico per gli allenatori è un'assurdità smentita dalla storia e dalla cronaca. [...]

Il problema non è l'età, quanto la motivazione e la voglia di aggiornarsi continuamente. Non è vero che il calcio sia sempre uguale a se stesso e la parabola di Mourinho ne è proprio un esempio. [...]

Ci sono pensionati nella testa di poco più che vent'anni e guerrieri efficientissimi con certificato di nascita non più fresco. E allora per quale motivo abbiamo tanta fretta di liquidare gente che in realtà è nel pieno delle sue possibilità creative? Forse perché non abbiamo altri argomenti, per conformismo, per un giovanilismo fine a se stesso. Ma è un modo superficiale di giocare. Anche per questo, sotto sotto, spero che Mourinho sappia prendersi una rivincita da qualche parte, prima di farsi ricoprire d'oro in Arabia.

(gasport - F. Arturi)