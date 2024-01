Belotti trascurato e sul mercato: vuole conquistare De Rossi

La gara di andata all'Olimpico contro la Salernitana, era il 20 agosto, sembrava quella del definitivo riscatto: Andrea Belotti (Romelu Lukaku non era ancora stato acquistato) non solo infatti aveva giocato titolare ma aveva realizzato anche una doppietta, facendo meglio rispetto a tutto il campionato precedente, terminato con zero reti. Sembrava un nuovo inizio per l'ex capitano del Torino, ma poi le cose sono andate diversamente e oggi, nonostante con 6 gol tra campionato e coppe sia ancora il secondo marcatore della squadra con Dybala alle spalle di Lukaku, Belotti sembra sempre di più una risorsa sacrificabile per fare mercato. (...) DDR sembra orientato verso un modulo che prevede una punta centrale (cioe Lukaku a meno di squalifiche o infortuni) e due esterni. Ancora una volta ad essere penalizzato sara quindi Belotti, finito sul mercato e possibile pedina di scambio - ne era stato ipotizzato uno con Ikonè della Fiorentina naufragato subito. (...) perche Belotti guadagna molto e la Fiorentina, destinazione gradita molto di più rispetto al Betts e al Wofsburg che hanno chiesto informazioni, non puo pagare i quasi 3 milioni netti che percepisce in giallorosso. (...) Domani sera a Salerno (20.45) partira di nuovo dalla panchina, ma se a partita in corso avra una chance provera a convincere De Rossi che può contare su di lui.

(corsera)