Belotti per Ikone, la Roma va avanti

Roma e Fiorentina, a nove giorni dalla fine del mercato d’inverno, lasciano aperto il canale per uno scambio tra Ikoné e Belotti. Un affare in grado di accontentare tutti dal punto di vista tecnico e tattico (i giallorossi cercano un esterno, la Viola una punta), ma va trovata la quadra sulle cifre perché lo stipendio dell’attaccante 30enne, sui 2,4 milioni di euro a stagione, è ritenuto troppo pesante per i parametri della Fiorentina che peraltro non è ancora convinta di dare via Ikoné. Il problema per Belotti non sarebbe nell’immediato, visto che i toscani chiederebbero un contributo ai giallorossi. Ma per il futuro, perché nel caso in cui a Firenze decidessero di esercitare il riscatto non potrebbero inserire in rosa un calciatore con gli attuali parametri di Belotti. Non è neppure così sicuro (anzi) che la Fiorentina voglia fare un biennale a un over 30 sulla carta non sarebbe neanche titolare. In questo periodo Belotti ha ribadito la sua intenzione di rimanere a Roma: ha rifiutato offerte dalla MLS (una molto ricca), dall’Arabia Saudita, dal Como, dal Monza e dalla Salernitana perché intenzionato a rispettare il suo contratto con il club di Trigoria. (...)

(corsport)