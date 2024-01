Belotti in partenza, c’è il sì alla Viola. Angeliño si allena

Per inserire il nuovo acquisto Angeliño in lista Uefa la Roma deve cedere uno dei tre calciatori attualmente sul mercato. Belotti è quello più richiesto, il primo indiziato a partire. A Tiago Pinto erano arrivate alcune offerte da società europee, tra cui Betis e Wolfsburg, ma il Gallo non le ha prese in considerazione. È disposto a lasciare Trigoria per un club italiano che gli garantisca continuità d'impiego: c'è la Fiorentina pronta ad accoglierlo. Gli agenti stanno trattando, con accordo finale in vista. I viola si sono convinti. (...) L'altro nome caldo in uscita dalla Roma è quello di Kumbulla che ancora non è tornato ad allenarsi con continuità dopo l'infortunio al legamento crociato. Il difensore sarebbe ceduto in prestito secco al Sassuolo, nonostante la concorrenza di Cagliari, Udinese e Genoa. L'operazione alla Roma converrebbe per due motivi: libererebbe un posto in lista e permetterebbe all'albanese di tornare a giugno rivitalizzato. Pronto a salutare anche Celik, l'unica squadra che lo ha richiesto è il Galatasary, ma l'esterno non vuole andare in Turchia.

(Il Messaggero)