Belotti frena la rivoluzione di gennaio. Per il post Pinto i Friedkin seguono Neppe

Una rivoluzione silente. Nel modulo e inevitabilmente sul mercato. I ruoli attenzionati sono quello del terzino sinistro e di un'ala destra. Sfruttando la rottura tra Gasperini e Bakker, Pinto sta provando ad inserirsi. Il tedesco ha due offerte dal Monza e dal Torino ma essendo venuto a conoscenza dell’interessamento della Roma le ha messe in stand-by. Altri nomi nel taccuino del ds sono Lykogiannis (Bologna) e Barisic (Rangers Glasgow) entrambi in scadenza a giugno, più Angelino, spagnolo del Lipsia che gioca in prestito nel Galatasaray. Per quanto riguarda il discorso dell’ala è in stand-by il possibile scambio Belotti-Ikoné.. (...) Tuttavia il problema riguarda soprattutto la differenza d’ingaggi tra i due calciatori. )...) Capitolo ds. Pinto il 3 febbraio saluterà la compagnia. Per quella data i Fredkin vogliono annunciare il nuovo manager. La prima scelta di Dan e Ryan è rappresentata da Marco Neppe, 37enne direttore tecnico del Bayern Monaco che proprio in queste ore sta rescindendo per incomprensioni interne, dopo 10 anni, il contratto con il club tedesco. Un profilo di alto livello, specializzato nello scouting (è stato lui a scoprire Musiala e Davies) che ha diverse offerte di lavoro anche dalla Premier League (in primis dal Manchester United che però non gli darebbe la carta bianca che avrebbe a Trigoria). Ai nomi emersi negli ultimi giorni va aggiunto anche quello di Sven Mislintat, ex Ajax. (...)

(Il Messaggero)