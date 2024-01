Belotti con Lukaku. Dietro c'è Llorente

Continua l'emergenza, la Roma resta contata e sarà costretta ad affrontare l'ennesimo bìg match senza potersela giocare con tutti i titolari. Non proprio il miglior modo per affrontare il Milan e dare una svolta a questo periodo negativo con i quattro punti conquistati ad nelle ultime cinque partile di campionato e il pesante ko contro la Lazio in Coppa Italia. (...) Nota positiva per Mourinho è ìl rientro tra i titolari di Diego Llorente. Quantomeno il tecnico avrà la possibilità di togliere Kristensen da centrale adattato e sistemarlo sulla fascia al posto di Karsdorp. A proposito di delusioni. Reparto arretrato quindi composto dallo spagnolo insieme a Mancini e il giovane Huijsen. (...) A centrocampo Mourinho probabilmente lascerà fuori Lorenzo Pellegrini (non ancora al meglio, anche per il problema alla schiena) per avere un centrocampo più fisico con Cristante, Paredes e Bove. l'argentino è nel mirino dei tifosi, criticato per le sue prestazioni e la poca velocità di manovra nonostante sia designato ai compiti di regista. (...) Davanti con Lukaku ci sarà molto probabilmente Belotti. Con le assenze di Dybala e Azmoun (partito ieri per la Coppa d'Asia) il Gallo è pronto a fare coppia con Big Rom e a cercare un gol che in campionato manca addirittura dall'8 ottobre.

(corsport)