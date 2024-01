Baldanzi-Roma: ecco la strada per chiudere

Il triangolo dei sorrisi si disegna in Germania: il Bayern ha ormai chiuso l’acquisto del terzino francese Sacha Boey per 30 milioni. Qui gira la ruota del mercato, perché il Galatasaray ha liberato lo spazio per il ritorno a casa di Zeki Celik e può “scambiarlo” con lo spagnolo Angeliño, che volerebbe subito a Trigoria per allenarsi con Daniele De Rossi. Prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e un gentlemen’s agreement con il Lipsia: i Friedkin lo acquisteranno a giugno in caso di qualificazione alla Champions. Nel frattempo la Roma continua a trattare Tommaso Baldanzi, grazie alla mediazione di Giuseppe Riso che porterà all’Empoli la proposta concreta, e spera di cedere anche uno tra Kumbulla e Belotti per ammorbidire il monte stipendi e aprire posti nello spogliatoio. Sarà una settimana bollente. […] Naturalmente niente può accadere finché la Roma, che ha occupato i 17 posti destinati ai calciatori Over 21, non formalizzerà un'operazione in uscita. La restrizione non vale però per Baldanzi, che è nato nel 2003 e quindi può essere tesserato senza alcun vincolo nelle liste della Lega. Su questo fronte, la Roma si è posizionata bene: l'Empoli ha cambiato allenatore e con Nicola andrà avanti con il 3-5-2. In questo sistema probabilmente Baldanzi, che pure ha giocato qualche partita da mezzala, faticherebbe ad adattarsi. Ecco perché Fabrizio Corsi davanti all'offerta giusta è pronto a vendere. L'estate scorsa Baldanzi sembrava vicino alla Fiorentina, che aveva proposto 15 milioni più 3 di bonus, un giovane e un giocatore in prestito (Kouame) con ingaggio pagato almeno in parte. L'accordo però saltò perché, a proposito di incastri di caselle tecniche, Castrovilli non superò le visite mediche con il Bournemouth. Alle stesse condizioni, o poco meno, l'Empoli accetta di dare Baldanzi alla Roma che tuttavia preferirebbe posticipare il bonifico all'estate prossima.

