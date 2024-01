Baldanzi, avanti a Empoli

[...] Baldanzi aveva pensato di andare via dall'Empoli già in questa finestra di mercato. Il club azzurro aveva detto no ad agosto a 15 milioni dalla Fiorentina, convinto di venderlo almeno a 25 dodici mesi dopo. Ecco perché la settimana scorsa la Roma si era fatta avanti per portarlo subito nella capitale. I giallorossi hanno proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Una soluzione questa che non convince del tutto il presidente Corsi. Tanto da non dare il benestare alla chiusura dell'operazione. [...]

L'Empoli adesso sta pensando di tenerselo stretto fino a giugno, con buona pace della Roma che proverà a tornare alla carica nelle prossime ore. I toscani, però, appaiono intenzionati a respingere ogni tentativo d'assalto.

(tuttosport)