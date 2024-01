Avanti tutta per Angeliño

IL TEMPO (L. PES) - Ultimi giorni in giallorosso di fuoco per Tiago Pinto. ll gm portoghese, che il 3 febbraio lascerà la Roma, sta lavorando per portare alla corte di De Rossi due innesti entro fine mese. E se per l'esterno d'attacco c'è ancora da attendere, il terzino potrebbe arrivare presto. Dopo il sondaggio per Bakker, Pinto è andato dritto su Angeliño, esterno basso spagnolo in prestito al Galatasaray dal Lipsia. Nei giorni scorsi il suo nome era stato proposto da intermediari non solo alla Roma, ma anche ad altri club europei tra cui Marsiglia e Torino, con i francesi disponibili a pagare subito il cartellino, ma i giallorossi hanno affondato il colpo nella giornata di ieri vista la volontà decisa del giocatore di trasferirsi nella Capitale. Manca ancora l'intesa col Lipsia, ma l'accordo con l'entourage del classe '97 è pressoché raggiunto. Con i tedeschi si tratta sulla base del prestito con diritto di riscatto (che dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni) da concordare successivamente all'interru-zione del prestito al Galatasaray. La divergenza, però, nasce dalla volontà del club Red Bull di inserire un obbligo di riscatto condizionato a presenze e obiettivi, con la Roma che vorrebbe provare a renderlo più difficile viste le difficoltà finanziarie del club. L'altro ostacolo, per Angeliño come per qualsiasi altro innesto, è rappresentato dalla lista Serie A che al momento non può prevedere aggiunte da parte della Roma che quindi

deve prima vendere per liberare posti, altrimenti può tesserare soltanto calciatori nati dal 2002 in poi (come accaduto per Huijsen). Si respira ottimismo attorno alla riuscita dell'operazione, vista la spinta da parte del ragazzo e il tempo per lavorare fino alla fine del mercato. Le posizioni del Lipsia potrebbero ammorbidirsi e De Rossi potrà presto avere il suo terzino sinistro, vista l'emergenza già in atto per lunedì a Salerno dove probabilmente ci sarà Kristensen ad agire sulla corsia mancina. Fronte attaccante non si registrano passi avanti sul possibile scambio Belotti-Ikoné, specie dopo le dichiarazioni del dg della Fiorentina Joe Barone che ha di fatto tolto dal mercato l'ala francese. Belotti resta in uscita, ma la novità è rappre-sentata dal ritorno di fiamma per Baldanzi. Il fantasista dell'Empoli piace da più di un anno, e in queste ore la dirigenza giallorossa è tornata a farsi sentire con l'entourage del calciatore, con il quale Pinto ha un ottimo rapporto. Dialoghi positivi tra le parti, ma al momento l'operazione resta complicata. Nessuna telefonata tra la Roma e l'Empoli ma i toscani fanno sapere di non voler lasciar partire Baldanzi in prestito, e ad oggi la Roma non può permettersi investimenti a titolo definitivo. Nel frattempo Matias Vina ha raggiunto Rio de Janeiro dopo la conclusione positiva dell'operazione col Flamengo e l'interruzione del prestito al Sassuolo. Incasso importante per i giallorossi (8 milioni più i di bonus) ma nessun posto liberato nella lista per il campionato.