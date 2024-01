As Roma, 28 milioni in tre anni. Ecco il costo di Mourinho

Uno stipendio di circa 8 milioni netti l’anno più bonus. [...] Il portoghese infatti, annunciato il 4 maggio 2021 sulla panchina giallorossa e sulla quale ha debuttato ufficialmente il 19 agosto di quell’anno, in due stagioni e mezzo alla guida tecnica della Roma è costato alla proprietà, la famiglia Friedkin, circa 28 milioni di euro complessivi.

[...] Il peso dello stipendio lordo di Mourinho sulle casse della Roma è stato di circa 9,2 milioni di euro l’anno. Moltiplicato per le due stagioni e mezzo (ma che a bilancio valgono tre) passate dal portoghese nella città del Colosseo la spesa minima che la Roma ha dovuto sopportare per Mourinho in panchina è di almeno 27,6 milioni.

Una cifra però al netto dei bonus: nella stagione 2020/2021 la Roma ha battuto in finale di Conference League il Feyenoord e il successo nella competizione Uefa è valso un contributo aggiuntivo a Mourinho, portando il totale dell’esborso complessivo per lo Special One a superare sicuramente i 28 milioni di euro. [...]

(Milano Finanza)