Arriva un Verona decimato. Folorunsho ok, Cabal dal via

Verona con la rosa ristretta per la partita con la Roma, tra cessioni e assenze per squalifica (out Duda, Lazovic e Coppola. Si è infortunato Berardi, portiere di riserva gialloblù). Sono venti i giocatori convocati da Marco Baroni, con i Primavera Calabrese e Cisse. Il tecnico dell'Hellas è pronto a lanciare dall'inizio Cabal come terzino sinistro.

Folorunsho ha recuperato dal problema muscolare riportato con l'Empoli. A centrocampo, conferma per Serdar, Saponara e Mboula, con Suslov, a supporto di Djuric. Mercato: sono in arrivo i vari Vinagre, Tavsan e Ceesay.

