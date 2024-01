Angeliño oggi in campo a Trigoria. Corre verso il debuto con il Cagliari

Alla fine la Roma ha accelerato i tempi e si è assicurata Angeliño prima ancora di vendere. I giallorossi, infatti, per inserirlo in lista Italia devono rimuovere un altro calciatore. Più complicati i calcoli per quella Uefa, perché va considerato lo stipendio per il transfer balance. […] Angeliño è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 11 di ieri mattina con un volo proveniente da Istanbul, si unirà alla squadra a partire da questa mattina quando i reduci da Salerno svolgeranno la seduta di scarico. Sarà convocato contro il Cagliari e non è escluso che possa giocare anche qualche minuto.

(Il Messaggero)