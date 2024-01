Angeliño oggi firma. Ora pressing per l’esterno destro

[...] Abbigliamento casual, sorridente e visibilmente emozionato per questa sua nuova occasione di rilanciarsi nel calcio europeo, lo spagnolo arrivato insieme al suo entourage è stato prima portato alla clinica Villa Stuart per le visite mediche di idoneità sportiva, poi a Trigoria per una prima visita del centro sportivo che per almeno sei mesi diventerà il suo punto di riferimento nella capitale. E adesso a Trigoria si aspettano l’arrivo anche di un altro giocatore, per la precisione un esterno offensivo di destra. Tiago Pinto in questi ultimi giorni di mercato sta lavorando su diverse tracce. La prima resta quella naturalmente legata a Baldanzi ma che sta trovando in questo momento una resistenza più forte da parte dell’Empoli, anche per quel gol siglato allo Stadium, che ha regalato il pari contro la Juventus.

L’alternativa potrebbe essere Bernardeschi che vuole tornare in Italia e ha avuto contatti con diversi club, tra questi anche la Roma. [...]

Resta infine Belotti, sempre nel mirino della Fiorentina, sebbene De Rossi abbia espresso la volontà di trattenerlo. [...]

